Ya sea una cena romántica, una reunión familiar o un día de trabajo en casa, Philips Hue tiene luces inteligentes para el comedor que se adaptan a cualquier ocasión.
Transforma las cenas con las luces para el comedor
¿Quieres disfrutar del ambiente de un restaurante en casa? Haz que la cena sea tan íntima o animada como quieras con solo tocar la aplicación Philips Hue. Configura tonos cálidos y acogedores para una cena entre semana u opta por colores brillantes y divertidos para una cena con amigos.
Ilumina tu comedor para entretenerte
Toda reunión necesita la banda sonora perfecta y, con Philips Hue, puedes hacer que las luces de tu comedor bailen al ritmo de la música.
Las mejores luces para el comedor para entretenerse
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de pie Gradient Signe
329,99 €
Hue
Hue Dimmer switch (último modelo)
21,99 €
Guía para la iluminación para el comedor
¿Qué color de luz es mejor para los comedores?
¿A qué altura sobre la mesa debe colocarse la luz de comedor?
¿Deben estar a juego la luces del comedor y la cocina?
¿Deben estar a juego la luces del comedor y la cocina?
Más ideas de iluminación inteligente para comedores
Consejos de iluminación debajo de los armarios
La iluminación debajo de los muebles es una forma elegante de agregar ambiente y proporcionar iluminación para tareas. Descubre cómo utilizar mejor las tiras de luces LED debajo de sus muebles.
Cómo la iluminación inteligente es capaz de transformar la experiencia del comedor
¿Te has preguntado alguna vez qué es la iluminación inteligente? Aquí tienes un sencillo desglose de cómo funcionan las luces inteligentes y qué puedes hacer con ellas