Ayuda
Iluminación para el comedor

Iluminación para el comedor

Ya sea una cena romántica, una reunión familiar o un día de trabajo en casa, Philips Hue tiene luces inteligentes para el comedor que se adaptan a cualquier ocasión.

Comprar luces para el comedor
Luces para el comedor: transformar las comidas

Transforma las cenas con las luces para el comedor

¿Quieres disfrutar del ambiente de un restaurante en casa? Haz que la cena sea tan íntima o animada como quieras con solo tocar la aplicación Philips Hue. Configura tonos cálidos y acogedores para una cena entre semana u opta por colores brillantes y divertidos para una cena con amigos.

Quizás también te gusten estos...

Tira de luces Flux 3 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces Flux 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1200 lúmenes

69,99 €

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

Hasta 345 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

59,99 €

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 3

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 3

Hasta 806 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

49,99 €

Crea tu kit de inicio
Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue

Hue Dimmer switch (último modelo)

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia

21,99 €

Temporalmente agotado

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Hasta 345 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

49,99 €

Guirnalda de luces Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirnalda de luces Festavia

Crea un degradado de color
100 LED inteligentes de colores
Cable de 8 metros
Uso en interior y exterior

119,99 €

Crea tu kit de inicio
Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Hue White and Color Ambiance

Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Unidad de fuente de alimentación incl.
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

59,99 €

Temporalmente agotado

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 4

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 4

Hasta 806 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

59,99 €

Tira de luces Flux 5 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces Flux 5 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
2000 lúmenes

99,99 €

Tira de luces OmniGlow 3 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces OmniGlow 3 m

2700 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante

139,99 €

Crea tu kit de inicio
Luz de acento portátil Go

Hue White and Color Ambiance

Luz de acento portátil Go

LED integrado y batería
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

89,99 €

Guirnalda de luces Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirnalda de luces Festavia

Crea un degradado de color
250 LED inteligentes de colores
Cable de 20 metros
Uso en interior y exterior

219,99 €

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W

Hasta 806 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

24,99 €

Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Hue White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Hasta 1600 lúmenes
Luz natural de amplio espectro
Regulación ultrabaja al 0,2 %
Color de precisión Chromasync™

79,99 €

Tira de luces OmniGlow 5 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces OmniGlow 5 m

4500 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante

199,99 €

Comprar todas las luces para el comedor
Iluminación para el comedor

Ilumina tu comedor para entretenerte

Toda reunión necesita la banda sonora perfecta y, con Philips Hue, puedes hacer que las luces de tu comedor bailen al ritmo de la música.

Las mejores luces para el comedor para entretenerse

Lámpara de pie Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de pie Gradient Signe

White
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

329,99 €

Crea tu kit de inicio
Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue

Hue Dimmer switch (último modelo)

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia

21,99 €

Temporalmente agotado

Comprar todas las luces para el comedor

Inspiración de iluminación

Descubre cómo utilizan otros usuarios las luces inteligentes Philips Hue para crear ambiente y comparte tu propia instalación en Instagram con el hashtag #philipshue

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer, Laptop, Personal computer

@kimiefalk

image by dutchguy84 containing Table, Furniture, White, Building, Wood

@dutchguy84

image by anonymous containing Table, Property, Furniture, Chair, Building

@derby.shire.home

image by anonymous containing Plant, Furniture, Table, Chair, Lighting

@ingbertsen

image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

@Wouter van Foeken

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Light, Wood

@klusjesmam

image by myhomeofzodiac containing Table, Furniture, Window blind, Window, Houseplant

@myhomeofzodiac

image by nyifaget containing Property, Window, Furniture, Blue, Building

@nyifaget

Guía para la iluminación para el comedor

¿Qué color de luz es mejor para los comedores?

¿A qué altura sobre la mesa debe colocarse la luz de comedor?

¿Deben estar a juego la luces del comedor y la cocina?

Más ideas de iluminación inteligente para comedores

Consejos de iluminación debajo de los armarios

Consejos de iluminación debajo de los armarios

La iluminación debajo de los muebles es una forma elegante de agregar ambiente y proporcionar iluminación para tareas. Descubre cómo utilizar mejor las tiras de luces LED debajo de sus muebles.

Explora las ideas de iluminación debajo de los armarios
Cómo la iluminación inteligente es capaz de transformar la experiencia del comedor

Cómo la iluminación inteligente es capaz de transformar la experiencia del comedor

¿Te has preguntado alguna vez qué es la iluminación inteligente? Aquí tienes un sencillo desglose de cómo funcionan las luces inteligentes y qué puedes hacer con ellas

Explora soluciones de iluminación inteligente

Explorar otras habitaciones

Iluminación para el salón

Iluminación para el dormitorio

Iluminación para la cocina

Iluminación para cuartos de baño

Iluminación para la oficina en casa

Iluminación de jardín y luces inteligentes para porches
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay