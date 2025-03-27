Ayuda
Iluminación para la cocina

Iluminación para la cocina

¡Añade una pizca de inteligencia a la iluminación de tu cocina! Sean cuales sean tus gustos, Philips Hue te ayuda a darle un poco más de sabor (y color) a tu cocina.

Comprar luces para la cocina
Cocina moderna con iluminación blanca tradicional

Luces de cocina: de día y de noche

Las luces inteligentes de cocina hacen que cocinar sea más fácil y agradable que nunca. Utiliza tonos brillantes para centrarte en la creación de tu plato y tonos cálidos más suaves mientras disfrutas de la comida.

Las mejores luces de cocina para la iluminación cotidiana

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Luz blanca y de color
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

159,99 €

Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Hue White and Color Ambiance

Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Unidad de fuente de alimentación incl.
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

59,99 €

Temporalmente agotado

Lámpara de techo grande Enrave

Hue White Ambiance

Lámpara de techo grande Enrave

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Incluye interruptor inalámbrico
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

259,99 €

Lámpara colgante Ensis

Hue White and Color Ambiance

Lámpara colgante Ensis

LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

479,99 €

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Hue White Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Luz blanca de cálida a fría
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

69,99 €

GU10 - Focos inteligentes

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Focos inteligentes

Luz blanca y de color
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

64,99 €

Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Hue White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Hasta 1521 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Control al instante mediante Bluetooth
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

79,99 €

Temporalmente agotado

Kit de inicio E27

Hue White

Kit de inicio E27

Luz blanca cálida
Hue Bridge incluido
Control con aplicación o voz*
Tubo de luz Play gradient compacto

Hue White and Color Ambiance

Tubo de luz Play gradient compacto

Fabricado para televisores de 40" a 55"
Incluye fuente de alimentación
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box

199,99 €

Temporalmente agotado

Tubo de luz Play gradient compacto

Hue White and Color Ambiance

Tubo de luz Play gradient compacto

Fabricado para televisores de 40" a 55"
Combina luz blanca y de colores
Incluye fuente de alimentación
Requiere Hue Bridge y Hue sync box

199,99 €

Extensión de tira de luz Plus V4 de 1 metro

Hue White and Color Ambiance

Extensión de tira de luz Plus V4 de 1 metro

LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

19,99 €

Temporalmente agotado

Comprar todas las luces de cocina
Cocina moderna iluminada con luz de carril

Iluminación de concentración y ambiente en la cocina

Con la iluminación inteligente de la cocina, el corazón de tu hogar estará preparado para todo. La luz blanca brillante te ayuda a preparar la comida, mientras que los tonos más suaves la transforman en el espacio ideal para el entretenimiento.

Las mejores luces de cocina para dar ambiente

Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Hue White and Color Ambiance

Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Unidad de fuente de alimentación incl.
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

59,99 €

Temporalmente agotado

Tira de led Hue Solo de 3 metros

TIRAS DE LUCES

Tira de led Hue Solo de 3 metros

Se puede doblar y cortar, no se puede prolongar
Controla con nuestra aplicación galardonada
Ledes RGBWW y hasta 1700 lúmenes
3 metros

69,99 €

48,99 €

Temporalmente agotado

Comprar todas las luces de cocina
Guía para la iluminación inteligente de la cocina

¿Cuál es la mejor luz de color para las cocinas?

¿Cómo puedo iluminar una cocina oscura?

¿Cuál es la mejor iluminación para una isla de la cocina?

Más ideas inteligentes para la iluminación de cocinas

Seis ideas de iluminación para la cocina

Seis ideas de iluminación para la cocina

Las mejores ideas de iluminación para la cocina de los expertos de Hue. Ilumina todas las áreas de tu cocina para ayudarte a cocinar, decorar, relajarte y socializar.

Explora más ideas de iluminación de cocinas
Guía para la iluminación empotrada para la cocina

Guía para la iluminación empotrada para la cocina

La iluminación empotrada se adapta a todo tipo de cocinas. ¿Buscas inspiración? Lee nuestra guía sobre cómo aprovechar mejor la iluminación empotrada en la cocina

Explora más consejos de iluminación empotrada para cocinas

Explorar otras habitaciones

Iluminación para el salón

Iluminación para el dormitorio

Iluminación para cuartos de baño

Iluminación para el comedor

Iluminación para la oficina en casa

Iluminación de jardín y luces inteligentes para porches
