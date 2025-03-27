Iluminación para la cocina

¡Añade una pizca de inteligencia a la iluminación de tu cocina! Sean cuales sean tus gustos, Philips Hue te ayuda a darle un poco más de sabor (y color) a tu cocina.
Luces de cocina: de día y de noche
Las luces inteligentes de cocina hacen que cocinar sea más fácil y agradable que nunca. Utiliza tonos brillantes para centrarte en la creación de tu plato y tonos cálidos más suaves mientras disfrutas de la comida.
Las mejores luces de cocina para la iluminación cotidiana
Hue White and Color Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Base de tira de luz Plus V4 2 metros
59,99 €
Hue White Ambiance
Lámpara de techo grande Enrave
259,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara colgante Ensis
479,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
69,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Focos inteligentes
64,99 €
Hue White and Color Ambiance
Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600
79,99 €
Hue White
Kit de inicio E27
Hue White and Color Ambiance
Tubo de luz Play gradient compacto
199,99 €
Hue White and Color Ambiance
Tubo de luz Play gradient compacto
199,99 €
Hue White and Color Ambiance
Extensión de tira de luz Plus V4 de 1 metro
19,99 €
Iluminación de concentración y ambiente en la cocina
Con la iluminación inteligente de la cocina, el corazón de tu hogar estará preparado para todo. La luz blanca brillante te ayuda a preparar la comida, mientras que los tonos más suaves la transforman en el espacio ideal para el entretenimiento.
Las mejores luces de cocina para dar ambiente
Hue White and Color Ambiance
Base de tira de luz Plus V4 2 metros
59,99 €
TIRAS DE LUCES
Tira de led Hue Solo de 3 metros
69,99 €
48,99 €
Inspiración de iluminación
Descubre cómo utilizan otros usuarios las luces inteligentes Philips Hue para crear ambiente y comparte tu propia instalación en Instagram con el hashtag #philipshue
@janarts
@huisje_azul
@inciyuyucu
@snaideroamsterdam
@airtibo
@living_in_ladepladsen
@luckyenki
Guía para la iluminación inteligente de la cocina
¿Cuál es la mejor luz de color para las cocinas?
¿Cuál es la mejor luz de color para las cocinas?
¿Cómo puedo iluminar una cocina oscura?
¿Cómo puedo iluminar una cocina oscura?
¿Cuál es la mejor iluminación para una isla de la cocina?
¿Cuál es la mejor iluminación para una isla de la cocina?
Más ideas inteligentes para la iluminación de cocinas
Seis ideas de iluminación para la cocina
Las mejores ideas de iluminación para la cocina de los expertos de Hue. Ilumina todas las áreas de tu cocina para ayudarte a cocinar, decorar, relajarte y socializar.
Guía para la iluminación empotrada para la cocina
La iluminación empotrada se adapta a todo tipo de cocinas. ¿Buscas inspiración? Lee nuestra guía sobre cómo aprovechar mejor la iluminación empotrada en la cocina