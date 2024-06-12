Condiciones de garantía del fabricante: para Europa para productos Philips Hue, excepto bombillas Philips Hue, tiras LED Philips Hue y accesorios Philips Hue (tal como aparecen descritos en www.philips-hue.com)

Esta garantía voluntaria del fabricante se aplica si usted es un consumidor y ha adquirido su producto en Europa y es aplicable a los productos Philips Hue, excepto a las bombillas Philips Hue, las tiras LED Philips Hue y los accesorios Philips Hue (según aparecen descritos en www.philips-hue.com).

Este producto se ha diseñado y desarrollado específicamente para su uso doméstico en condiciones de uso normales exclusivamente. Si encuentra cualquier dificultad con el uso del producto, le recomendamos que consulte primero el manual del usuario y la información que encontrará en nuestro sitio web. Sujeto a los términos y condiciones del presente documento, nosotros, como fabricantes, (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Países Bajos) garantizamos que los componentes de hardware del dispositivo están libres de defectos en materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, a menos que se indique un período diferente en o sobre el embalaje del producto y sujeto a la instalación, mantenimiento y uso del producto de acuerdo con las instrucciones que se ofrecen en el manual del usuario. Esta garantía limitada solo se aplica a los componentes de hardware contenidos en el embalaje original. Esta garantía limitada no se aplica a ningún software, aunque esté empaquetado o se venda con los componentes de hardware. No garantizamos que el uso de este dispositivo no tenga interrupciones ni que esté libre de errores. A menos que las disposiciones legales de la legislación vigente regulen lo contrario, nuestras obligaciones en virtud de esta garantía se limitarán, según nuestro criterio, a reparar el producto defectuoso, proporcionar un producto de sustitución u ofrecer el reembolso correspondiente al precio de compra del producto defectuoso. Los costes de montaje/desmontaje y de instalación/desinstalación y la mano de obra se excluyen de esta garantía, así como la rotura de cristales, las baterías y las bombillas sustituibles. En la medida permitida por la legislación aplicable, nuestras compensaciones en virtud de la garantía no ampliarán ni renovarán el período de garantía original aplicable. Tenemos derecho, nuestra discreción, a sustituir el producto defectuoso cubierto por la garantía por un producto que tenga pequeñas diferencias de diseño o especificaciones que no afecten a la funcionalidad del producto. Para tener derecho a una reclamación válida según esta garantía, debe presentarnos (a nosotros o a nuestro representante) el recibo correspondiente a la compra y el producto defectuoso para su análisis. Hasta donde lo permita la legislación vigente, esta política establece toda nuestra responsabilidad como fabricante, en lo relativo a los productos defectuosos o que incumplan las especificaciones. No tendremos responsabilidad alguna frente a usted por ninguna otra pérdida o daño, indirecto o consecuente (lo que incluye, sin limitaciones, la pérdida de datos o la pérdida de ingresos), ni le compensaremos por actividades tales como el mantenimiento periódico, el almacenamiento o la restauración de los datos.

Esta garantía del fabricante le otorga derechos distintos de los que le otorga la legislación vigente. Esto significa que los beneficios de esta garantía son adicionales a sus derechos legales y que sus derechos legales no se ven restringidos o afectados por esta garantía. En caso de falta de conformidad del producto, tiene derechos legales gratuitos que puede reclamar a la empresa que te vendió este producto.

Esta garantía está sujeta a, y puede ser reemplazada por, nuestra política de fin de soporte en la medida en que Signify decida finalizar el soporte para este dispositivo de acuerdo con su política de fin de soporte, disponible aquí: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Si lleva su producto a un servicio técnico en un país diferente del país donde compró el producto, intentaremos prestar servicio a su producto de acuerdo con los términos de la garantía del país donde compró el producto.

Para obtener servicio dentro del período de garantía de este fabricante, póngase en contacto con el centro de atención al consumidor de Philips. Los datos de contacto se pueden encontrar en: www.philips.com/lighting

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.