Ayuda
Consejos de ahorro energético con luz inteligente

Consejos de ahorro energético con luz inteligente

14 de noviembre de 2022

¿Elegir el ambiente? Hecho. ¿Sumergirte en programas de televisión, películas, juegos y música? Hecho. ¿Ahorrar energía? ¡Hecho! 

Siempre hemos diseñado nuestras luces inteligentes Philips Hue con la sostenibilidad en mente: desde materiales de larga duración hasta envases sin plástico. Si te preguntas cómo ahorrar energía en casa con la iluminación inteligente de Philips Hue, hemos realizado un estudio en el que se comparan diversos ajustes en las bombillas de color y blanco y estos son los resultados.¹

Atenúa las luces para ahorrar energía

Gráfico que muestra cómo las luces de regulación ahorran energía

Hay una cantidad máxima de energía, expresada en vatios, que las bombillas pueden consumir. Esta potencia máxima se utiliza cuando las bombillas se ajustan a una temperatura de color determinada y a una luminosidad del 100 %. Por lo tanto, ¿algo tan sencillo como atenuar las luces ahorra energía? La respuesta es afirmativa y puede tener un gran impacto.

Al atenuar la bombilla hasta el 70 % de su luminosidad máxima, puedes reducir el consumo de energía hasta un 51 %². Incluso una pequeña atenuación reduce el consumo de energía. Por ejemplo, al regular una bombilla al 90 % de su luminosidad se reduce el consumo de energía hasta un 19 %. 

Ajusta las luces a colores energéticamente eficientes

Gráfico que muestra colores de iluminación energéticamente eficientes

La luz de colores no sirve solo para definir el ambiente: ¡también es uno de nuestros mejores consejos de ahorro de energía! Ajustar las bombillas Philips Hue a colores distintos del blanco permite reducir su consumo energético hasta en un 79 %³.

¿Qué color es más eficiente desde el punto de vista energético? Es el azul, no el blanco frío, casi azulado, que se obtiene en la luz blanca cálida a fría, sino el azul intenso que verás en la rueda de colores cuando juegues con las bombillas Hue White and Color Ambiance. Otros colores de iluminación energéticamente eficientes son, en orden decreciente de eficiencia energética: 

1. Azul
2. Rojo
3. Verde
4. Magenta
5. Cian
6. Amarillo

Usa escenas de ahorro energético

La galería de escenas Philips Hue está repleta de escenas que usan los millones de colores que ofrecen las luces Hue White and Color Ambiance. Estas escenas las han creado manualmente los diseñadores de iluminación para que brinden el mejor ambiente, pero también pueden ser energéticamente eficientes.

Idea brillante: las escenas están listas para usar, así que puedes utilizarlas de inmediato. Crea automatizaciones que usen estas escenas o programa los interruptores reguladores, los botones inteligentes y los interruptores giratorios Tap para que las empleen también. De esta manera, cuando desees disfrutar de una mayor eficiencia energética, las bombillas y todas las demás luminarias se ajustarán siempre al color y la luminosidad adecuados. 

Las cinco escenas más eficientes

Gráfico que muestra las escenas con mayor eficiencia energética

Hay algunas escenas en la galería de escenas de Philips Hue que se consideran las opciones con mayor eficiencia energética. Estas cinco escenas se basan en la iluminación atenuada y muchas de ellas emplean el color azul para una iluminación energéticamente eficiente. 

1. Tokio
2. Motown
3. Galaxia
4. Luna de sangre
5. Inicios 

Estas escenas pueden reducir la cantidad de energía que consumen las bombillas en más del 85 %⁴. Tokio y Motown se pueden encontrar en la categoría Ambiente de fiesta. Galaxia y Luna de sangre se encuentran en la categoría Serenidad, mientras que Inicios se encuentra en la categoría Amanecer. 

Las escenas más populares

Gráfico que muestra las escenas más populares y la eficiencia energética que tienen

¿Esas escenas no son tu estilo? No te preocupes: las cinco escenas más populares de la galería de escenas de Philips Hue también son muy eficientes desde el punto de vista energético.

1. Atardecer en la sabana 
2. Ocaso tropical
3. Aurora boreal
4. Flor primaveral
5. Soho 

Estas escenas permiten reducir la cantidad de energía que usan las bombillas más de un 70 %⁵. La escena más eficiente desde el punto de vista energético de estas cinco escenas populares es Aurora boreal, que, por supuesto, emplea el azul como color primario. Observarás que estas escenas también incluyen muchos de los colores con mayor eficiencia energética, así que es fácil ver la razón por la que se encuentran en la lista.

Consigue una iluminación diaria energéticamente eficiente

Gráfico que muestra las escenas más populares y la eficiencia energética que tienen

Incluso tu iluminación diaria puede ser más eficiente desde el punto de vista energético. Todas las escenas de la categoría Valores predeterminados que se emplean a lo largo del día utilizan una energía inferior al consumo máximo de energía de la bombilla. En orden decreciente de eficiencia energética estas son las escenas⁶:

1. Luz nocturna
2. Descanso
3. Relax
4. Energía
5. Brillante y Lectura (igualadas)
6. Concentración

No importa cuál sea el estado de ánimo o la hora del día, puedes usar Philips Hue como guía de iluminación energéticamente eficiente.  

Seguimos investigando y explorando otras formas de usar nuestra iluminación inteligente para ayudarte a ahorrar energía, así que echa un vistazo al blog y a nuestras redes sociales para descubrir ideas que ahorran energía. Mientras tanto, consigue más información sobre el funcionamiento de Philips Hue.

¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Estas cifras representan la diferencia obtenida en el consumo de potencia en las nuevas bombillas A60 White and color Ambiance E27 1100 con los ajustes especificados en comparación con 4000 K con un 10 0% de luminosidad. El ahorro real variará en función del nivel de regulación y de las especificaciones del producto.

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay