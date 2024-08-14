Hay una cantidad máxima de energía, expresada en vatios, que las bombillas pueden consumir. Esta potencia máxima se utiliza cuando las bombillas se ajustan a una temperatura de color determinada y a una luminosidad del 100 %. Por lo tanto, ¿algo tan sencillo como atenuar las luces ahorra energía? La respuesta es afirmativa y puede tener un gran impacto.

Al atenuar la bombilla hasta el 70 % de su luminosidad máxima, puedes reducir el consumo de energía hasta un 51 %². Incluso una pequeña atenuación reduce el consumo de energía. Por ejemplo, al regular una bombilla al 90 % de su luminosidad se reduce el consumo de energía hasta un 19 %.