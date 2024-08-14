14 de noviembre de 2022
¿Elegir el ambiente? Hecho. ¿Sumergirte en programas de televisión, películas, juegos y música? Hecho. ¿Ahorrar energía? ¡Hecho!
Siempre hemos diseñado nuestras luces inteligentes Philips Hue con la sostenibilidad en mente: desde materiales de larga duración hasta envases sin plástico. Si te preguntas cómo ahorrar energía en casa con la iluminación inteligente de Philips Hue, hemos realizado un estudio en el que se comparan diversos ajustes en las bombillas de color y blanco y estos son los resultados.¹