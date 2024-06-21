13/07/2023



¿Buscas a duras penas el interruptor de la luz del baño en mitad de la noche? ¿Te esfuerzas en encender la luz del pasillo con el codo mientras llevas las pesadas bolsas de la compra? ¿Y si tu cuerpo se convirtiera en el interruptor de la luz?

Cuando conectas las luces inteligentes a los sensores de movimiento Hue, se activan con el movimiento de tu cuerpo. Las luces se encienden y apagan automáticamente cuando tú, tu familia o tus invitados os desplazáis de una habitación a otra. Además de la comodidad, las luces inteligentes conectadas con sensores de movimiento exteriores también pueden contribuir a ofrecerte tranquilidad al disuadir a los invitados no deseados por la noche o cuando estás fuera de casa.