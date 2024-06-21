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Los principales consejos para usar los sensores de movimiento Philips Hue

Los principales consejos para usar los sensores de movimiento Philips Hue

13/07/2023

¿Buscas a duras penas el interruptor de la luz del baño en mitad de la noche? ¿Te esfuerzas en encender la luz del pasillo con el codo mientras llevas las pesadas bolsas de la compra? ¿Y si tu cuerpo se convirtiera en el interruptor de la luz? 

Cuando conectas las luces inteligentes a los sensores de movimiento Hue, se activan con el movimiento de tu cuerpo. Las luces se encienden y apagan automáticamente cuando tú, tu familia o tus invitados os desplazáis de una habitación a otra. Además de la comodidad, las luces inteligentes conectadas con sensores de movimiento exteriores también pueden contribuir a ofrecerte tranquilidad al disuadir a los invitados no deseados por la noche o cuando estás fuera de casa. 

Cómo utilizar los sensores de movimiento exteriores

Uso de sensores de movimiento en entradas

Aunque la entrada es una ubicación evidente para un sensor de exterior Hue, es importante. Un sensor de movimiento exterior para una puerta delantera, trasera o lateral no es solo una forma de ahuyentar a cualquier visitante sospechoso por la noche, sino que también puede hacer que tu llegada a casa sea un poco más cómoda por las noches. Tus invitados también apreciarán una luz de bienvenida que les guíe hasta la puerta en las noches de invierno. 

Personas en un patio por la noche con un sensor exterior Philips Hue montado sobre una puerta y conectado a las luces del detector de movimiento

Uso de sensores de movimiento en el camino de entrada para el coche

Coloca un sensor de exterior sobre el garaje o la entrada de casa para facilitar la entrada y salida cuando oscurezca. Puedes configurar tu sensor de exterior para que encienda varias luces al mismo tiempo. ¿Qué te parece conectarlo a una línea de luces inteligentes para senderos, así como a apliques de pared, que te ayuden a orientarte a ti y a tu coche a lo largo del camino de entrada? Si accedes a tu casa a través del garaje, puedes configurar el sensor para que encienda también la iluminación interior. 

Una idea brillante: si te parece que el sensor de movimiento detecta demasiado movimiento del vecino en la acera, prueba a reducir su sensibilidad al movimiento. Si eso no funciona, inclina el sensor hacia abajo para reducir su alcance.

Un sensor de exterior Philips Hue montado sobre el porche delantero y conectado a luces detectoras de movimiento.

Uso de sensores de movimiento cuando tienes mascotas

Ya se trate de un gato o un perro o bien de un erizo hambriento en busca de comida, los animales pueden activar accidentalmente los detectores de movimiento al pasar a lado de un sensor exterior. 

Pero no hace falta que te desvelen las luces exteriores encendiéndose y apagándose toda la noche.

Este problema puede resolverse de forma rápida y sencilla reduciendo la sensibilidad del sensor en la aplicación Philips Hue. 

Otra forma de evitar que tus mascotas activen las luces exteriores es montar el sensor a mayor altura. La altura óptima para montar un sensor de exterior Hue es entre 1,5 y 2,5 metros. Y no olvides que el sensor de exterior Hue es inalámbrico y funciona con pilas, lo que te aporta la máxima flexibilidad. 

Cómo utilizar los sensores de movimiento interiores

Uso de sensores de movimiento en pasillos

Un sensor de movimiento colocado en el pasillo que comunica los dormitorios garantiza un recorrido más seguro hasta el cuarto de baño en mitad de la noche. Si los paseos nocturnos por la casa van más allá del cuarto de baño, asegúrate de que el sensor de movimiento encienda las luces hasta la cocina (por si tus paseos nocturnos acaban con un picoteo nocturno). También puedes personalizar la intensidad de las luces que se encienden. A última hora de la noche, utiliza luces detectoras de movimiento configuradas con un suave y cálido resplandor que te ayuden a orientarte en la oscuridad.  

Luces nocturnas a ras de suelo en el dormitorio de los niños.

Uso de sensores de movimiento en escaleras

Una escalera es uno de los mejores lugares para instalar un sensor. Subir y bajar las escaleras es mucho más fácil cuando no tienes que preocuparte de encender la luz. Esto puede resultar especialmente útil cuando tienes las manos ocupadas, como cuando bajas una carga de ropa de los dormitorios a la lavadora. Por tanto, no te olvides de utilizar un sensor en las escaleras del sótano o la bodega, aunque no bajes a menudo, ya que esos viajes suelen tener como resultado tener que volver a subir algo. 

Una idea brillante: Configura el sensor de movimiento para encender luces inteligentes con el mismo brillo y color que las demás lámparas de noche para tener una iluminación uniforme en toda la casa.

Uso de sensores de movimiento en cuartos de baño

Un sensor de movimiento situado en la entrada del cuarto de baño no solo te ayuda a encontrar tu camino con el ajuste adecuado, sino que además, no te sacará del estado de sueño en mitad de la noche.

Cuando conectas un sensor de movimiento a una bombilla inteligente, puedes elegir que el sensor active una luz tenue y cálida durante la tarde y la noche. Para que te sientas con energía y preparado para el día que tienes por delante, configura el sensor del baño para que emita una luz blanca y nítida por la mañana. 

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