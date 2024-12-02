Comptes Philips Hue

Élément essentiel de Philips hue, votre compte garantit que vous seul – et ceux que vous autorisez – avez accès à votre système.
Notre priorité : votre confidentialité
Un compte Philips hue est un moyen sécurisé d'identifier le propriétaire d'un système Philips hue. Il vous permet de gérer quels utilisateurs et applications ont accès à vos produits. Bientôt, vous devrez créer un compte Philips hue. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous gérerons vos données ? Lire l'avis de confidentialité
Gérer l'accès des utilisateurs
Voyez (et contrôlez !) qui a accès à votre système Philips hue, qu'il s'agisse d'une application, d'un écosystème intelligent ou d'un utilisateur. Ajustez les autorisations en fonction de ce que vous souhaitez que cet utilisateur contrôle : uniquement les lumières, les lumières et les dispositifs de sécurité, ou tout.
Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire
Les comptes nous offrent un moyen plus fiable d'identifier le propriétaire d'un système Philips hue. Vous pouvez même configurer une authentification à deux facteurs lors de la connexion à votre compte.
Contrôlez vos lumières où que vous soyez
Avec un compte et un Hue Bridge, vous avez accès au contrôle hors domicile. Allumez et éteignez les lumières, vérifiez votre système sécurisé ou ajustez vos paramètres dans l'application Philips Hue où que vous soyez.
Contrôler plusieurs Hue Bridge
Vous avez plus d'un Hue Bridge ? Plus tard cette année, vous pourrez ajouter plusieurs Hue Bridge à un seul compte et les trier par habitat pour garder votre système organisé.
Comparer les autorisations des utilisateurs
Il existe quatre types d'autorisations que vous pouvez attribuer aux utilisateurs de votre compte Philips hue. Quelles que soient les autorisations dont vous disposez, vous pourrez toujours contrôler les lumières, même lorsque la connexion Internet est en panne.
Contrôler les lumières sans Internet
Ajouter ou supprimer des lumières, des capteurs et des interrupteurs¹
Créer, modifier et supprimer des pièces et des zones
Créer, modifier, supprimer des automatisations
Synchronisation : lier l'application à Spotify
Synchronisation : démarrer ou arrêter
Sécurisé : Armer ou désarmer le système
Sécurité : voir le flux en direct et les clips vidéo de la caméra
Sécurisé : afficher la chronologie des événements
Sécurisé : recevez des notifications
Sécurisé : gérer les paramètres de la caméra
Sécurisé : Abonnez-vous au forfait
Sécurisé : Supprimer les dispositifs de sécurité
Ajouter ou supprimer un Hue Bridge
Créer, renommer, supprimer un habitat
Gérer les autorisations des utilisateurs
Ce que vous pouvez faire avec des comptes Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Associez vos comptes Philips Hue et Spotify pour que votre éclairage suive la musique que vous écoutez. Pour transformer une pièce en salle de concert personnelle, utilisez l'onglet Sync de l'application.
Assistants vocaux connectés
Connectez votre compte Philips Hue à un assistant vocal connecté et voilà, vos lumières suivent vos commandes ! Dites-leur simplement ce qu’elles doivent faire et elles vous obéiront à la voix et à l’œil.
Sécurité connectée pour la maison
Accédez à Philips Hue Secure, notre collection de produits et de fonctionnalités de sécurité pour la maison connecté.
Questions et réponses
Comment créer un compte Hue ?
Comment créer un compte Hue ?
Si je crée un compte Hue, comment les informations que je fournis seront-elles gérées ?
Si je crée un compte Hue, comment les informations que je fournis seront-elles gérées ?
Peut-on utiliser un compte Hue sur plusieurs appareils ?
Peut-on utiliser un compte Hue sur plusieurs appareils ?
Quelles informations faut-il fournir pour créer un compte Hue ?
Quelles informations faut-il fournir pour créer un compte Hue ?
L’authentification à deux facteurs est-elle requise pour se connecter à un compte Hue ?
L’authentification à deux facteurs est-elle requise pour se connecter à un compte Hue ?
Vais-je recevoir des communications marketing après avoir créé mon compte Hue ?
Vais-je recevoir des communications marketing après avoir créé mon compte Hue ?
1 Si un appareil fait partie d'une configuration Philips Hue Secure, seul un utilisateur disposant des autorisations de sécurité avancée ou Admin peut le supprimer.