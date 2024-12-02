Comptes Philips Hue

Comptes Philips Hue

Élément essentiel de Philips hue, votre compte garantit que vous seul – et ceux que vous autorisez – avez accès à votre système. 

Notre priorité : votre confidentialité

Un compte Philips hue est un moyen sécurisé d'identifier le propriétaire d'un système Philips hue. Il vous permet de gérer quels utilisateurs et applications ont accès à vos produits. Bientôt, vous devrez créer un compte Philips hue. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous gérerons vos données ? Lire l'avis de confidentialité

 

Application Hue affichant l’écran Gérer les membres

Gérer l'accès des utilisateurs

Voyez (et contrôlez !) qui a accès à votre système Philips hue, qu'il s'agisse d'une application, d'un écosystème intelligent ou d'un utilisateur. Ajustez les autorisations en fonction de ce que vous souhaitez que cet utilisateur contrôle : uniquement les lumières, les lumières et les dispositifs de sécurité, ou tout.

Image d’un verrou

Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire

Les comptes nous offrent un moyen plus fiable d'identifier le propriétaire d'un système Philips hue. Vous pouvez même configurer une authentification à deux facteurs lors de la connexion à votre compte.

Un homme sur l’application Hue sur un côté de l’image, une maison de l’autre côté

Contrôlez vos lumières où que vous soyez

Avec un compte et un Hue Bridge, vous avez accès au contrôle hors domicile. Allumez et éteignez les lumières, vérifiez votre système sécurisé ou ajustez vos paramètres dans l'application Philips Hue où que vous soyez.

Contrôlez plusieurs Hue Bridges avec le compte Hue

Contrôler plusieurs Hue Bridge

Vous avez plus d'un Hue Bridge ? Plus tard cette année, vous pourrez ajouter plusieurs Hue Bridge à un seul compte et les trier par habitat pour garder votre système organisé.

Comparer les autorisations des utilisateurs

Il existe quatre types d'autorisations que vous pouvez attribuer aux utilisateurs de votre compte Philips hue. Quelles que soient les autorisations dont vous disposez, vous pourrez toujours contrôler les lumières, même lorsque la connexion Internet est en panne.

Éclairage

Sécurité : de base

Sécurité : avancée

Administrateur

Contrôler les lumières sans Internet

Ajouter ou supprimer des lumières, des capteurs et des interrupteurs¹

Créer, modifier et supprimer des pièces et des zones

Créer, modifier, supprimer des automatisations

Synchronisation : lier l'application à Spotify

Synchronisation : démarrer ou arrêter

Sécurisé : Armer ou désarmer le système

Sécurité : voir le flux en direct et les clips vidéo de la caméra

Sécurisé : afficher la chronologie des événements

Sécurisé : recevez des notifications

Sécurisé : gérer les paramètres de la caméra

Sécurisé : Abonnez-vous au forfait

Sécurisé : Supprimer les dispositifs de sécurité

Ajouter ou supprimer un Hue Bridge

Créer, renommer, supprimer un habitat

Gérer les autorisations des utilisateurs

Ce que vous pouvez faire avec des comptes Philips Hue

Application Hue affichant l’onglet Sync avec Spotify

Philips Hue + Spotify

Associez vos comptes Philips Hue et Spotify pour que votre éclairage suive la musique que vous écoutez. Pour transformer une pièce en salle de concert personnelle, utilisez l'onglet Sync de l'application.

Découvrez Philips Hue + Spotify
Google Nest Mini, Apple HomePod mini et Echo Dot d’Amazon sur un fond blanc.

Assistants vocaux connectés

Connectez votre compte Philips Hue à un assistant vocal connecté et voilà, vos lumières suivent vos commandes ! Dites-leur simplement ce qu’elles doivent faire et elles vous obéiront à la voix et à l’œil.

Découvrir le contrôle vocal
Sécurité connectée pour la maison

Sécurité connectée pour la maison

Accédez à Philips Hue Secure, notre collection de produits et de fonctionnalités de sécurité pour la maison connecté.

Découvrir la sécurité connectée pour la maison

Questions et réponses

Comment créer un compte Hue ?

Si je crée un compte Hue, comment les informations que je fournis seront-elles gérées ?

Peut-on utiliser un compte Hue sur plusieurs appareils ?

Quelles informations faut-il fournir pour créer un compte Hue ?

L’authentification à deux facteurs est-elle requise pour se connecter à un compte Hue ?

Vais-je recevoir des communications marketing après avoir créé mon compte Hue ?

1 Si un appareil fait partie d'une configuration Philips Hue Secure, seul un utilisateur disposant des autorisations de sécurité avancée ou Admin peut le supprimer.

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