20 janvier 2026
La salle de bain est l'une des premières pièces dans lesquelles vous vous rendez le matin et la dernière que vous utilisez avant de vous coucher. Un éclairage bien choisi peut booster votre énergie, favoriser la détente et rendre vos routines quotidiennes plus agréables. Que vous souhaitiez rafraîchir votre aménagement, repenser entièrement votre salle de bain ou intégrer un éclairage connecté, des lumières intelligentes ou des commandes automatisées, ces idées d’éclairage vous aideront à créer un espace à la fois bien éclairé, apaisant et confortable. Elles vous montreront aussi comment la technologie d’éclairage intelligent peut améliorer votre expérience dans la salle de bain, à tout moment de la journée.