  • Convient à tous les intérieurs
  • Installation sans fil
  • Facile à installer
Gros plan de l'avant de Smart button Bouton intelligent

Bouton intelligent

Lisse et élégant, ce bouton intelligent de taille supérieure vous permet de déclencher des scènes en fonction de l'heure de la journée, ou de parcourir une sélection. Appuyez longuement dessus pour atténuer ou éclaircir vos lampes, ou configurez-le pour démarrer une automatisation.

Points forts du produit

  • Contrôle toutes les lumières Hue
  • Déclencher une automatisation
  • Alimentée par batterie
  • ⌀45 mm
Trouvez le manuel de votre produit

Contrôle pratique

Une version moderne de l'interrupteur traditionnel.

Différents interrupteurs et boutons connectés Hue sur fond blanc
Des mains tiennent un Hue Tap dial switch, contrôlant simultanément les lampes connectées d'une cuisine et d'un jardin.

Personnalisation complète

Personnalisez vos interrupteurs Hue pour contrôler n'importe quelle lampe de votre maison. Définissez des scénarios en fonction de l'heure de la journée ou parcourez un ensemble de scénarios.

La main d'une femme appuyant sur le Hue smart button (dernier modèle) pour contrôler les lampes dans la chambre d'un enfant

Déclenchement d'automatisations

Appuyez sur votre interrupteur pour déclencher une automatisation, telle que Aller se coucher, Simuler une présence ou Minuteurs.

La main d'une femme appuyant sur le Hue smart button (dernier modèle) pour contrôler les lampes à l'extérieur

Contrôle de toutes les lampes à l'intérieur et à l'extérieur

Chaque interrupteur peut contrôler n'importe quelle lampe, pièce, zone ou la totalité de votre maison.

Une femme place un Hue smart button (dernier modèle) sur le réfrigérateur avec son support magnétique

Installation sans fil

Fixez vos interrupteurs Hue où vous le souhaitez (ou utilisez-les simplement comme télécommandes). Ils sont également magnétiques, ce qui les rend très pratiques.

Questions et réponses

De quoi ai-je besoin pour configurer mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?

Dois-je brancher des fils électriques pour installer le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?

Où puis-je installer le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?

Comment puis-je ajouter mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch à mon installation Hue ?

Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue dimmer switch ?

Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue smart button ? 

Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue tap dial switch ?

Puis-je personnaliser les paramètres d'un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch sans Hue Bridge ?

Quelle est la fonction des Hue dimmer switch, smart button et Tap dial switch ?

Puis-je utiliser le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch avec des automatisations ?

Qu'est-ce que la fonction intelligente marche/arrêt ?

Comment puis-je rétablir les paramètres d'usine de mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?

Puis-je utiliser un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch pour contrôler mes lampes d'extérieur ?

Quelle est la différence entre l'ancienne version et la version actuelle du Hue dimmer switch ?

Quelle est la différence entre le Tap dial switch et le Tap dial switch avec mini support ?

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Synthétique

Garantie

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Spécificités techniques

L'ampoule

L'interrupteur

Compatibilités

