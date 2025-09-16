Une version moderne de l'interrupteur traditionnel.
- Convient à tous les intérieurs
- Installation sans fil
- Facile à installer
Bouton intelligent
Lisse et élégant, ce bouton intelligent de taille supérieure vous permet de déclencher des scènes en fonction de l'heure de la journée, ou de parcourir une sélection. Appuyez longuement dessus pour atténuer ou éclaircir vos lampes, ou configurez-le pour démarrer une automatisation.
Forme
Couleur
Le prix actuel est 21,99 €
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite á partir de € 50.00
- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
Points forts du produit
- Contrôle toutes les lumières Hue
- Déclencher une automatisation
- Alimentée par batterie
- ⌀45 mm
Contrôle pratique
Personnalisation complète
Personnalisez vos interrupteurs Hue pour contrôler n'importe quelle lampe de votre maison. Définissez des scénarios en fonction de l'heure de la journée ou parcourez un ensemble de scénarios.
Déclenchement d'automatisations
Appuyez sur votre interrupteur pour déclencher une automatisation, telle que Aller se coucher, Simuler une présence ou Minuteurs.
Contrôle de toutes les lampes à l'intérieur et à l'extérieur
Chaque interrupteur peut contrôler n'importe quelle lampe, pièce, zone ou la totalité de votre maison.
Installation sans fil
Fixez vos interrupteurs Hue où vous le souhaitez (ou utilisez-les simplement comme télécommandes). Ils sont également magnétiques, ce qui les rend très pratiques.
Questions et réponses
De quoi ai-je besoin pour configurer mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
De quoi ai-je besoin pour configurer mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Dois-je brancher des fils électriques pour installer le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Dois-je brancher des fils électriques pour installer le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Où puis-je installer le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Où puis-je installer le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Comment puis-je ajouter mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch à mon installation Hue ?
Comment puis-je ajouter mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch à mon installation Hue ?
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue dimmer switch ?
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue dimmer switch ?
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue smart button ?
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue smart button ?
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue tap dial switch ?
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue tap dial switch ?
Puis-je personnaliser les paramètres d'un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch sans Hue Bridge ?
Puis-je personnaliser les paramètres d'un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch sans Hue Bridge ?
Quelle est la fonction des Hue dimmer switch, smart button et Tap dial switch ?
Quelle est la fonction des Hue dimmer switch, smart button et Tap dial switch ?
Puis-je utiliser le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch avec des automatisations ?
Puis-je utiliser le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch avec des automatisations ?
Qu'est-ce que la fonction intelligente marche/arrêt ?
Qu'est-ce que la fonction intelligente marche/arrêt ?
Comment puis-je rétablir les paramètres d'usine de mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Comment puis-je rétablir les paramètres d'usine de mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Puis-je utiliser un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch pour contrôler mes lampes d'extérieur ?
Puis-je utiliser un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch pour contrôler mes lampes d'extérieur ?
Quelle est la différence entre l'ancienne version et la version actuelle du Hue dimmer switch ?
Quelle est la différence entre l'ancienne version et la version actuelle du Hue dimmer switch ?
Quelle est la différence entre le Tap dial switch et le Tap dial switch avec mini support ?
Quelle est la différence entre le Tap dial switch et le Tap dial switch avec mini support ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.