Vous en avez assez de ramper sous le sapin pour brancher les lumières ? Ou de vous mettre sur la pointe des pieds pour les débrancher avant d'aller vous coucher ? Avec une Prise connectée Hue, vous pouvez oublier ces problèmes. Branchez les lumières du sapin sur la Prise connectée Hue pour les allumer et les éteindre facilement, sans vous retrouver avec des aiguilles de sapin dans les cheveux.

La Prise connectée Hue vous permet de contrôler les lumières de votre sapin de Noël comme vous le feriez avec n'importe quelle autre lampe Philips hue : avec l'application Hue, un accessoire connecté ou votre voix.

Une idée lumineuse : grâce à l'application Hue automatisez les lumières de votre sapin de Noël afin qu'elles s'allument juste avant votre réveil le matin et qu'elles s'éteignent automatiquement lorsque vous vous couchez.