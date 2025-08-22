Technologie LED

Pourquoi des lampes connectées à LED ? Il y a plusieurs raisons :

1. Contrairement à d’autres types d'éclairage, les LED (ou diodes électroluminescentes) ne produisent pas de chaleur excessive susceptible d’endommager la puce qui leur permet de communiquer.

2. Les LED sont déjà dotées d'une électronique interne, ce qui facilite l'intégration d'une puce pour la connectivité.

3. Elles peuvent produire des millions de couleurs de lumière.

4. Les LED constituent la norme actuelle en matière d'éclairage connecté, en partie grâce à leur efficacité énergétique.

Voici donc un acronyme de moins. Il en existe quelques autres, tels que RVB, IC ou WW, qui font référence aux couleurs des LED.

Le saviez-vous ? Signify, la société derrière Philips Hue, est également propriétaire de Color Kinetics, marque spécialisée dans les systèmes d'éclairage architectural dynamiques (c.-à-d. des solutions d’éclairage professionnelles destinées aux stades, aux spectacles de lumière, etc.) L'un de leurs principaux domaines de recherche est la couleur, ce qui signifie que nous avons accès à ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage coloré.