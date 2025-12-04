Décorez, célébrez, détendez-vous et ayez l'esprit tranquille avec les offres d'éclairage connecté pour les fêtes !
- Livraison gratuite à partir de €50
- Retours gratuits sous 30 jours
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
Combinez pour économiser
Économisez 30 % à l'achat de deux articles ou plus de notre sélection d'offres pour les fêtes.
La remise est appliquée au total des articles en promotion lors du paiement.
Hue
Prise intelligente
Le prix actuel est € 34,99
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Le prix actuel est € 159,99
Hue
Bridge Pro
Le prix actuel est € 89,99
Hue
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Le prix actuel est € 349,99
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
Le prix actuel est € 329,99
Hue White and Color Ambiance
Hue Play pack x2
Le prix actuel est € 139,99
White Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Le prix actuel est € 69,99
Hue White and Color Ambiance
Spot extérieur Lily
Le prix actuel est € 349,99
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Resonate
Le prix actuel est € 159,99
Hue White and Color Ambiance
Guirlande lumineuse Festavia
Le prix actuel est € 119,99
LIGHTSTRIPS
Lightstrip Flux 3 m
Le prix actuel est € 69,99
Hue
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Le prix actuel est € 21,99
Passez Noël avec Hue !
Célébrez, détendez-vous et retrouvez de la tranquillité d'esprit pendant la période des fêtes.
Célébrez à votre façon
Dîners de famille, soirée festive ou plus détendue : quelle que soit la façon dont vous aimez profiter de cette période de l'année, l'éclairage connecté peut rendre vos projets aussi joyeux ou décontractés que vous le souhaitez ! Créez des ambiances de fête colorées et synchronisez vos lumières de Noël LED avec des airs de musique à l'aide de l'application Hue. Besoin de vous détendre ? Reposez-vous après un dîner ou une fête en vous plongeant dans une atmosphère lumineuse réconfortante.
Utiliser la lumière comme élément de décoration
Passez les fêtes de fin d'année avec style et rehaussez votre décoration de Noël grâce à l'éclairage connecté Hue ! Créez des coins chaleureux de Noël, des espaces élégants pour dîner en famille et entre amis, ou même un paysage féérique avec des lumières de Noël extérieures ! Faites de chaque instant un moment encore plus spécial et festif, partout dans votre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur !
Ayez l'esprit tranquille
Que vous rendiez visite à votre famille, que vous fassiez du shopping ou que vous preniez du temps pour vous, loin de tous les préparatifs, les lampes connectées Hue vous offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire lorsque vous n'êtes pas chez vous. Réglez des minuteries et des automatismes pour donner l'impression que vous êtes à la maison. Vous pouvez également contrôler vos lampes depuis n'importe quel endroit à l'aide de l’application Hue !
Tout savoir sur les offres d'éclairage de Noël
Qu'est-ce que l'offre d'éclairage connecté de Noël ?
Qu'est-ce que l'offre d'éclairage connecté de Noël ?
Qu'est-ce qui est inclus dans l'offre d'éclairage connecté de Noël ?
Qu'est-ce qui est inclus dans l'offre d'éclairage connecté de Noël ?
Comment puis-je utiliser l'éclairage de Noël pendant la période des fêtes ?
Comment puis-je utiliser l'éclairage de Noël pendant la période des fêtes ?
Conditions générales
- Cette promotion est valable du 8 décembre au 22 décembre 2025.
- Sélectionnez deux produits ou plus parmi l'offre de Noël et économisez 30 % sur le total des articles de la sélection. Les articles non remisés dans votre panier ne bénéficieront d'aucune réduction.
- La remise est automatiquement appliquée sur les articles en promotion de Noël au moment du paiement.
- La remise s’applique uniquement aux produits en promotion pendant les offres de Noël 2025.
- En cas de retour d'une partie d'une commande, le cas échéant, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement.
- Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks.
- Cette promotion ne peut être combinée à aucune autre offre de la boutique en ligne Philips Hue.
- Cette promotion est sujette à des changements de prix et/ou de produits, ainsi qu'à des erreurs d'orthographe, d'impression et de composition.
- Le promoteur est Signify Belgique. Signify se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier ces termes et conditions en les republiant.