Lorsque la sonnette vidéo détecte un mouvement, vos lampes Philips Hue s'allument automatiquement. Lorsque quelqu'un sonne, vos lampes clignotent doucement pour signaler la présence d'une personne à la porte.
- Vidéo 2K et audio bidirectionnel
- Compatible avec les lampes Philips Hue
- Vision de jour et de nuit
Une sécurité qui fonctionne avec vos lampes Philips Hue
Sachez qui est là, où que vous soyez
Recevez instantanément des alertes en cas de détection de mouvement. Consultez le flux vidéo en direct et parlez aux visiteurs à l'aide du microphone intégré, pour une tranquillité d'esprit, même lorsque vous êtes absent.
Contrôle ultime avec une seule application
Pas besoin de plusieurs applications : vous pouvez gérer la sonnette, le carillon et les lampes Philips Hue depuis l'application Hue. Recevez des alertes instantanées, personnalisez les paramètres et restez connecté où que vous soyez, directement depuis votre smartphone ou votre tablette.
Voyez tout dans les moindres détails
Bénéficiez d'une résolution 2K et d'une vue de la tête aux pieds à 180°, parfaites pour repérer les visiteurs et les colis à votre porte.
Vue claire et en couleur, même dans l'obscurité
Profitez de vidéos nettes et réalistes à toute heure. La technologie Starlight améliore les performances en cas de faible luminosité, vous offrant une vue claire et en couleur de votre porte, même dans l'obscurité quasi totale.
Facile à installer
Installez la sonnette filaire en quelques étapes simples. Elle est conçue pour s'adapter parfaitement à n'importe quel pas de porte.
Alertes sonores intelligentes, partout dans la maison
Ajoutez un carillon sans fil connecté pour recevoir des notifications sonores partout dans la maison et toujours savoir quand quelqu'un est à la porte.
Questions et réponses
De quels outils ai-je besoin pour installer la sonnette Hue Secure ?
La sonnette Hue Secure dispose-t-elle d'une pile (de secours) ?
La sonnette Hue Secure fonctionne-t-elle avec ma sonnette ou mon carillon existant(e) ?
Puis-je installer ma sonnette Hue Secure moi-même ou ai-je besoin d'un électricien ?
Quel est l'angle de vue de la caméra ?
Quelle est la résolution de la caméra ?
La sonnette Hue Secure nécessite-t-elle un Bridge ?
La sonnette résiste-t-elle aux intempéries ?
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir et blanc
Matériaux
Plastique
Environnement
Environnement
Options/accessoires inclus
Dimensions et poids de l’emballage
Entretien
Spécificités techniques
La caméra
Compatibilités
Autre
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.