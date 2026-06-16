Profitez d'une commande intelligente pour vos lampes traditionnelles non-connectées grâce à des interrupteurs muraux filaires et prises connectées.
Intégrez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour les commander sans effort grâce à l'application Hue, la commande vocale ou les automatisations.
Commande intelligente pour les lampes traditionnelles
Profitez d'une commande intelligente pour vos lampes traditionnelles non-connectées grâce à des interrupteurs muraux filaires et prises connectées.
Obtenir une commande intelligente
Comparez les interrupteurs
Utilisez notre guide pratique pour déterminer les interrupteurs qui répondent à vos besoins. En plus des interrupteurs pour lampes non-connectées, nous avons également inclus nos deux interrupteurs muraux spécialement conçus pour les lampes connectées Hue afin de vous offrir une vue d'ensemble complète.
Interrupteur marche/arrêt filaire
1 and 2 channelAcheter un Interrupteur filaire on/off
Dimmer Switch câblé
1 channelAcheter un Dimmer switch
Interrupteur mural câblé
-Acheter un interrupteur mural filaire
Module d'interrupteur mural
BatteryAcheter un interrupteur mural
Lampes compatibles
Bridge requis
Câblage
Source d'alimentation
Compatibilité des interrupteurs
Canaux
Dimensions
Gradation
Compatible avec Matter
Bluetooth
Meilleures ventes de commandes intelligentes
Interrupteur filaire (1 canal)
49,99 €
Prise connectée
34,99 €
Prise intelligente
34,99 €
Idées d'éclairage tirées de la vie réelle
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