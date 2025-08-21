Le système de sécurité pour la maison Hue va au-delà des caméras et des notifications. Avec le Hue Bridge, vos lampes peuvent réagir à l'activité : elles s'allument automatiquement ou déclenchent des alarmes lumineuses et sonores. Tout est géré dans une seule application.
Au cœur du système de sécurité pour maison Hue
Évitez les visites indésirables
Que vous sortiez ou que vous alliez dormir, activez votre système Secure d'une simple pression. N'oubliez pas de démarrer la simulation de présence automatique pour donner l'impression que vous êtes chez vous si vous partez !
Détectez qui est là
Les caméras, capteurs de contacts, sonnettes vidéo et carillons Secure détectent les mouvements dans leur champ de vision. Ils réagissent instantanément en allumant des lampes et en envoyant des notifications via l'application, selon vos paramètres.
Recevez une notification immédiate
Découvrez exactement où et quand un mouvement a été détecté grâce à une notification envoyée directement sur votre appareil mobile. Avec un abonnement Secure, vous pouvez même voir s'il s'agit d'une personne, d'un animal, d'un véhicule ou d'un colis.
Vérifiez votre réponse
Consultez la vue en direct dans le Centre de sécurité pour savoir ce qui a déclenché l'alerte, puis choisissez ce que vous voulez faire. Si vous disposez d'un abonnement Secure, vous pouvez également vérifier l'historique des vidéos enregistrées dans la chronologie.
Dissuadez les potentielles personnes indésirables
Quelque chose vous paraît suspect ? Déclenchez une alarme qui fait clignoter vos lampes ou faites retentir la sirène sur votre caméra Secure d'une simple pression dans l'application. Vous pouvez même utiliser la conversation bidirectionnelle pour décourager les potentielles personnes indésirables ou simplement dire bonjour à un visage familier.
Contrôle total de l'éclairage et de la sécurité de la maison dans une seule application
L'application Hue vous offre un contrôle total sur votre système de sécurité et d'éclairage connectés. Gérez les caméras, sonnettes et détecteurs Hue, recevez des notifications instantanées et déclenchez des automatisations ou des alarmes, le tout directement depuis votre téléphone. Associez-leur des lampes connectées pour renforcer la sécurité et personnalisez votre configuration dans une seule application.
Passez au Hue Bridge Pro pour rendre vos lampes sensibles au mouvement
Rendez vos lampes plus intelligentes avec le Hue Bridge Pro. Transformez-les en détecteurs qui réagissent aux mouvements, envoient des notifications et s'allument instantanément. De plus, vous pouvez profiter d'alarmes lumineuses, d'une simulation de présence et d'autres fonctionnalités d'éclairage, le tout à partir du système auquel vous faites déjà confiance.
Notre priorité : votre confidentialité
Cryptage de bout en bout. Validation en deux étapes. Une phrase de chiffrement unique pour accéder aux clips vidéo et à l'historique. Philips Hue Secure a été conçu de manière à protéger votre vie privée. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont nous gérons les données ?
Questions et réponses sur les systèmes de sécurité pour la maison
Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure ?
Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure ?
De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser les fonctionnalités de sécurité Philips Hue ?
De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser les fonctionnalités de sécurité Philips Hue ?
Que puis-je faire avec ma sonnette vidéo, mon carillon et mon système de sécurité si je pense qu'il y a une personne indésirable dans ma maison ?
Que puis-je faire avec ma sonnette vidéo, mon carillon et mon système de sécurité si je pense qu'il y a une personne indésirable dans ma maison ?
Comment un Hue Bridge peut-il améliorer mon système Secure ?
Comment un Hue Bridge peut-il améliorer mon système Secure ?
Existe-t-il un essai gratuit pour les fonctions payantes de l'abonnement Secure, les sonnettes et les carillons ?
Existe-t-il un essai gratuit pour les fonctions payantes de l'abonnement Secure, les sonnettes et les carillons ?
Qu'est-ce qu'un système de sécurité pour la maison à installer soi-même (DIY) ?
Qu'est-ce qu'un système de sécurité pour la maison à installer soi-même (DIY) ?
Quel est le meilleur système de sécurité pour la maison ?
Quel est le meilleur système de sécurité pour la maison ?
Quel est le meilleur système d'alarme de sécurité pour la maison ?
Quel est le meilleur système d'alarme de sécurité pour la maison ?
Qu'est-ce qu'un système d'alarme de sécurité ?
Qu'est-ce qu'un système d'alarme de sécurité ?
Vous ne trouvez pas de réponse ?
Vous ne trouvez pas de réponse ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.