Comment configurer Philips Hue avec Apple Home

Utilisez la technologie Siri et Apple HomeKit pour contrôler vos ampoules et créer une maison intelligente.
Ce qu'il vous faut
Avant d'ajouter Hue à HomeKit, vérifions qu'il ne vous manque rien.
Hue Bridge
Cœur de votre système Philips hue, le pont Hue Bridge permet à HomeKit de communiquer avec vos ampoules.
Lampes Philips Hue
Ampoules intelligentes, lampes, plafonniers... Toutes les lampes Philips Hue sont compatibles avec Apple Home.
Appareil iOS avec l'application Apple Home
Assurez-vous que l'application Home est téléchargée sur votre appareil, qu'il s'agisse d'un iPad ou d'un iPhone.
Qu'avez-vous besoin de faire ?
- Ouvrez l'application Philips Hue et accédez à Paramètres > Maison connectée et voix.
- Appuyez sur Démarrer.
- Appuyez sur Siri & Apple Home.
- Appuyez sur Configurer.
- Appuyez sur Suivant et connectez-vous avec votre compte Hue.
- Choisissez la maison à laquelle vous souhaitez vous connecter ou créez un nouveau domicile.
- Suivez les instructions à l'écran pour configurer vos ampoules dans l'application Apple Home.
- Appuyez sur Terminé.
Vos luminaires apparaissent dans une pièce par défaut de l'application Home. Organisez et regroupez vos luminaires dans les pièces en fonction de leur emplacement physique dans votre domicile.
Vous êtes déjà connecté et souhaitez passer à Matter ? Obtenez les instructions.
Dites simplement « Hé Siri... »
Maintenant que tout a été configuré, essayez certaines des commandes vocales les plus populaires !
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights downstairs.”
“Turn on my desk light.”
“Turn the living room light blue.”
“Set Savanna sunset in the study.”
“Dim the lights to 10%.”
Questions et réponses
Je suis déjà connecté à Apple Home, mais je souhaite utiliser Matter à la place. Comment changer ?
Je suis déjà connecté à Apple Home, mais je souhaite utiliser Matter à la place. Comment changer ?
Mon Hue Bridge n'a pas été détecté dans HomeKit.
Mon Hue Bridge n'a pas été détecté dans HomeKit.
Qu'est-ce que Apple HomeKit ?
Qu'est-ce que Apple HomeKit ?
Puis-je contrôler mes lampes lorsque je suis à distance avec l'application Home ?
Puis-je contrôler mes lampes lorsque je suis à distance avec l'application Home ?
Que se passe-t-il si mes lumières dans l'application Hue ne correspondent pas à mon application Home ?
Que se passe-t-il si mes lumières dans l'application Hue ne correspondent pas à mon application Home ?
Compatible avec Matter
Vous pouvez également vous connecter sur Apple Home avec Matter. Ce protocole est transparent, sécurisé et conçu pour l'avenir des maisons intelligentes.
Obtenir de l'aide
Nous nous ferons toujours un plaisir de vous aider ! Si vous avez besoin de plus d'assistance pour associer Philips Hue et Apple Home, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.