Matter repose sur les principes de simplicité, de fiabilité, d'interopérabilité et de sécurité. Les appareils construits sur la base de ce protocole fonctionneront donc en parfaite synergie aujourd'hui et dans le futur.
Philips Hue et Matter
Connectez Hue aux produits et écosystèmes de maison connectée avec Matter
Matter crée une expérience connectée simplifiée entre Philips Hue et d'autres produits pour la maison connectée. Il facilite l'interopérabilité entre les appareils de maison connectée pris en charge, de manière fiable et sécurisée.
Vous disposez de Hue Bridge ou Bridge Pro ? Ils prennent déjà en charge Matter
Hue Bridge et Bridge Pro libèrent tous les potentiels, y compris celui de Matter. Hue Bridge a été mis à jour afin de prendre en charge Matter, ce qui signifie que vos lampes et accessoires Hue prendront également automatiquement en charge Matter.¹
Ampoules Hue avec prise en charge Matter
Désormais, vous pouvez connecter des ampoules compatibles Matter directement avec votre écosystème de maison connectée. Avec Matter, vous bénéficiez d'une expérience connectée simplifiée entre Philips Hue et d'autres produits connectés.
Le nouveau standard Matter pour objets connectés offre une interopérabilité fiable et sécurisée entre les appareils de maison connectée pris en charge. Pour profiter de cette intégration, vous aurez besoin d'ampoules Hue compatibles Matter (cherchez le logo Matter sur les ampoules) et d'un routeur de bordure Thread, tel que Apple HomePod Mini, enceintes connectées Amazon Echo (4ème génération), Nanoleaf ou Google Nest Hub.
Intégration facile avec d'autres appareils de maison connectée
Vous pouvez vous connecter à tous vos favoris, Amazon Alexa, Apple Home et Google Assistant, en plus des autres appareils et applications pour maison connectée qui prennent en charge Matter. Pour profiter de cette intégration, vous aurez besoin d'ampoules Hue compatibles Matter (cherchez le logo Matter sur les ampoules) et d'un routeur de bordure Thread, tel que Apple HomePod Mini, enceintes connectées Amazon Echo (4ème génération), Nanoleaf ou Google Nest Hub.
Leader de l'éclairage connecté
Philips Hue et notre société mère, Signify, sont membres du conseil d'administration du consortium Connectivity Standard Alliance (anciennement Zigbee Alliance). En tant que membre actif du comité directeur de Matter, nous avons contribué au développement, aux tests et à la normalisation de ce nouveau standard.
Ce dont vous avez besoin
Vous possédez déjà Hue Bridge ou Bridge Pro ? Alors tout est prêt ! La mise à jour logicielle qui active Matter sera automatique. Vous n'avez besoin de rien d'autre.
Tous les produits Philips Hue, qu'ils soient nouveaux ou existants, fonctionneront avec Matter s'ils sont connectés via Hue Bridge.²
Questions et réponses
Quels sont les avantages de Matter ?
Quels sont les avantages de Matter ?
Quels produits Hue fonctionnent avec Matter ?
Quels produits Hue fonctionnent avec Matter ?
Ai-je besoin d'un Philips Hue Bridge pour connecter mes appareils via Matter ?
Ai-je besoin d'un Philips Hue Bridge pour connecter mes appareils via Matter ?
Comment puis-je me connecter avec Matter ?
Comment puis-je me connecter avec Matter ?
Y-a-t-il une configuration matérielle requise pour utiliser Matter avec Philips Hue ?
Y-a-t-il une configuration matérielle requise pour utiliser Matter avec Philips Hue ?
Les intégrations de ma maison connectée fonctionneront-elles plus rapidement avec Matter ?
Les intégrations de ma maison connectée fonctionneront-elles plus rapidement avec Matter ?
Obtenir de l'aide
Nous sommes toujours heureux de vous aider ! Si vous avez besoin d'aide pour utiliser Philips Hue et Matter, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.
- La Philips Hue Play HDMI sync box et le Tap dial switch ne prennent pas en charge Matter.
- Dans la mesure où Philips Hue Bridge permet la prise en charge de Matter, les produits connectés via Bluetooth ne peuvent pas être utilisés avec Matter.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.