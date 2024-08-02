*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Promotion
Podium pack : Hue Play light bars + Lightstrip Plus 2m
Tirez le meilleur parti de votre système de home cinéma. Placez ces deux Hue Play light bars en noir et un lightstrip de deux mètres autour de votre téléviseur pour bénéficier d'un éclairage immersif optimal.
Le prix actuel est 179,98 €, le prix d'origine est 199,98 €
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
Créez un bain de lumière coloré et connecté avec le design épuré de la Hue Play en noir. Ce pack de 2 Hue Play, qui comprend deux barres lumineuses et une alimentation électrique permettant de connecter jusqu'à trois luminaires, peut être placé debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis.Hue Play pack x2
1 x Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Profitez d'une lumière colorée n'importe où dans votre maison ! Flexible et extensible jusqu'à 10 mètres, ce lightstrip d'intérieur adhère à toutes les surfaces et diffuse une seule nuance de lumière blanche ou colorée.Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
