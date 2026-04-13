Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (vert sauge)

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Gros plan de l'avant de Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (vert sauge)
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À propos du Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (vert sauge)

Doté de la forme audacieuse de l’Ellipse Lightguide et d’un pied texturé et mat, ce duo est une pièce design. L'ampoule est en verre soufflé à la bouche, tandis que la lampe est imprimée en 3D à l'aide de matériaux bio-circulaires pour un mélange entre artisanat moderne et traditionnel.

  • Comprend une ampoule Lightguide
  • Comprend une base de lampe imprimée en 3D
  • Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
  • Fabriqué avec des matériaux recyclés
  • Finition mat couleur vert sauge

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Exclusif
Hue tap dial switch mini blanc :

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Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

49,99 €

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Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

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Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

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Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

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Jusqu’à 500 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-faible à 0,2 %
Précision Chromasync™
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Pack x1
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

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Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

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Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue

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Connecteur droit Perifo

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Relie deux rails
Créer une section droite
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A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

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Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
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Détecteur de mouvement Hue

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Installation sans fil
Alimentée par batterie
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Installez-le où vous le souhaitez

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Suspension cylindrique Perifo

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Jusqu’à 510 lumens
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Rail Perifo 1 m

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1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
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Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Conçu pour le plafond
Se connecte entre deux rails
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Puissance jusqu'à 100 watts

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Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés

129,99 €

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