Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (vert sauge)
Le prix actuel est 164,99 €
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À propos du Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (vert sauge)
Doté de la forme audacieuse de l’Ellipse Lightguide et d’un pied texturé et mat, ce duo est une pièce design. L'ampoule est en verre soufflé à la bouche, tandis que la lampe est imprimée en 3D à l'aide de matériaux bio-circulaires pour un mélange entre artisanat moderne et traditionnel.
-
- Comprend une ampoule Lightguide
- Comprend une base de lampe imprimée en 3D
- Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
- Fabriqué avec des matériaux recyclés
- Finition mat couleur vert sauge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871137
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Ellipse - E27 smart bulb
- 1
- Hue Lampe à poser en forme de dôme pour ampoules Lightguide (vert sauge)
- 1
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