Lightguide globe large + lampe à poser cônique (sable)

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Gros plan de l'avant de Lightguide globe large + lampe à poser cônique (sable)
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À propos du Lightguide globe large + lampe à poser cônique (sable)

Doté de la forme audacieuse de l’Ellipse Lightguide et d’un pied texturé et mat, ce duo est une pièce design. L'ampoule est en verre soufflé à la bouche, tandis que la lampe est imprimée en 3D à l'aide de matériaux bio-circulaires pour un mélange entre artisanat moderne et traditionnel.

  • Comprend une ampoule Lightguide
  • Comprend une base de lampe imprimée en 3D
  • Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
  • Fabriqué avec des matériaux recyclés
  • Finition mat couleur sable

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Lightstrip d'extérieur Flux 6 m

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