Profitez d'une lumière colorée n'importe où dans votre maison ! Flexible et extensible jusqu'à 10 mètres, ce lightstrip d'intérieur adhère à toutes les surfaces et diffuse une seule nuance de lumière blanche ou colorée.

1 x Hue Hue Bridge

Cerveau du système d'éclairage connecté Philips Hue, le Hue Bridge vous permet de connecter et de contrôler jusqu'à 50 lampes et accessoires. Branchez-le simplement et utilisez l'application Hue pour définir des routines, des minuteries, des scénarios de lumière personnalisés et plus encore.