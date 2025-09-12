*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Promotion
Interrupteur tap
Mémorisez facilement vos quatre scénarios de lumière préférés ou allumez/éteignez toutes les lumières en même temps. Le commutateur TAP est entièrement sans fil et portable. Rangez vos piles, car le commutateur TAP est automatiquement alimenté lorsque vous appuyez sur un bouton.
Le prix actuel est 41,99 €, le prix d'origine est 59,95 €
Points forts du produit
- Hue Bridge requis
- Installation sans fil
- Automatisez votre éclairage
Rappelez vos scènes Philips hue préférées
Avec le commutateur TAP, vous pouvez mémoriser 4 scénarios de lumière préréglées ou allumer/éteindre les lumières en appuyant sur un bouton. Utilisez l'application pour configurer vos scènes personnelles ou des scènes créées par des concepteurs lumière. Vous pouvez utiliser le commutateur TAP sans ouvrir l'application Philips Hue et même lorsque votre connexion WiFi est déconnectée.
Montage ou utilisation à distance
Montez le commutateur TAP n'importe où avec la plaque de montage incluse, ou détachez-le et transportez-le partout dans votre maison. Choisissez l'ambiance parfaite à chaque moment de la journée.
Se charge au toucher : sans pile
Le commutateur TAP est alimenté par l'énergie cinétique, ce qui signifie que lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, vous générez suffisamment d'énergie pour contrôler votre éclairage intelligent. La solution sans fil et sans pile.
Nécessite un pont Philips Hue
Ce produit nécessite une connexion au pont Philips Hue
Compatible avec Apple HomeKit
Connectez votre commutateur TAP au pont Philips Hue et contrôlez tout appareil compatible Apple HomeKit. D'une simple pression, vous pouvez par exemple éteindre vos lumières et abaisser la température de votre thermostat intelligent en même temps.
Simple à utiliser
S'installe en une minute. Vous n'avez qu'à suivre les instructions de l'application Philips Hue pour commencer. Les paramètres par défaut du commutateur TAP vous permettront de vous lancer rapidement et vous pouvez les personnaliser instantanément dans l'application pour qu'ils répondent à vos besoins.
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique