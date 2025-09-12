Aide
Interrupteur tap

Mémorisez facilement vos quatre scénarios de lumière préférés ou allumez/éteignez toutes les lumières en même temps. Le commutateur TAP est entièrement sans fil et portable. Rangez vos piles, car le commutateur TAP est automatiquement alimenté lorsque vous appuyez sur un bouton.

Points forts du produit

  • Hue Bridge requis
  • Installation sans fil
  • Automatisez votre éclairage
Rappelez vos scènes Philips hue préférées

Avec le commutateur TAP, vous pouvez mémoriser 4 scénarios de lumière préréglées ou allumer/éteindre les lumières en appuyant sur un bouton. Utilisez l'application pour configurer vos scènes personnelles ou des scènes créées par des concepteurs lumière. Vous pouvez utiliser le commutateur TAP sans ouvrir l'application Philips Hue et même lorsque votre connexion WiFi est déconnectée.

Montage ou utilisation à distance

Montez le commutateur TAP n'importe où avec la plaque de montage incluse, ou détachez-le et transportez-le partout dans votre maison. Choisissez l'ambiance parfaite à chaque moment de la journée.

Se charge au toucher : sans pile

Le commutateur TAP est alimenté par l'énergie cinétique, ce qui signifie que lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, vous générez suffisamment d'énergie pour contrôler votre éclairage intelligent. La solution sans fil et sans pile.

Nécessite un pont Philips Hue

Ce produit nécessite une connexion au pont Philips Hue

Compatible avec Apple HomeKit

Connectez votre commutateur TAP au pont Philips Hue et contrôlez tout appareil compatible Apple HomeKit. D'une simple pression, vous pouvez par exemple éteindre vos lumières et abaisser la température de votre thermostat intelligent en même temps.

Simple à utiliser

S'installe en une minute. Vous n'avez qu'à suivre les instructions de l'application Philips Hue pour commencer. Les paramètres par défaut du commutateur TAP vous permettront de vous lancer rapidement et vous pouvez les personnaliser instantanément dans l'application pour qu'ils répondent à vos besoins.

