Interrupteur tap

Rappelez vos scènes Philips hue préférées

Avec le commutateur TAP, vous pouvez mémoriser 4 scénarios de lumière préréglées ou allumer/éteindre les lumières en appuyant sur un bouton. Utilisez l'application pour configurer vos scènes personnelles ou des scènes créées par des concepteurs lumière. Vous pouvez utiliser le commutateur TAP sans ouvrir l'application Philips Hue et même lorsque votre connexion WiFi est déconnectée.