Aide
Gros plan de l'avant de Hue White A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Nouveau

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Notre ampoule la plus connectée vous permet de bénéficier d'une lumière blanche et chaude de qualité supérieure (2 700 K) dans votre maison. Avec une luminosité maximale de 1 600 lumens et des capacités de gradation, vous pouvez véritablement personnaliser votre éclairage en fonction de vos besoins. Il vous suffit d'utiliser l'application Hue pour ajuster en douceur la lumière de la pleine luminosité jusqu'à 5 %.

Fixation

Couleur de lumière

Modèle

Forme

Pack

Momentanément en rupture de stock

Vous souhaitez savoir quand il sera de retour ?

Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois - consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Philips Hue Privacy Notice
Points forts du produit

  • Jusqu’à 1600 lumens
  • Lumière blanche chaude (2700 K)
  • Luminosité variable jusqu'à 5 %
  • Commande vocale ou via l'application
  • Facilité d'installation et d'utilisation
Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth

Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth

Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez contrôler vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et contrôlez-les toutes par simple pression d'un bouton sur votre appareil mobile.

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches douces

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches douces

Les ampoules et luminaires Hue utilisent une lumière blanche douce. Grâce à l'intensité réglable de la lumière du jour à la légère veilleuse, ces lampes intelligentes vous permettent d'illuminer votre intérieur d'un niveau de lumière chaude parfaitement adapté à vos besoins.

Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.

Spécifications

Durée de vie

  • Nombre de cycles d'allumage

    50.000

  • Durée de vie nominale

    25.000

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

