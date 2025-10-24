A60 - Ampoule connectée E27 - 800
Lancez-vous avec le kit de recette Philips Hue Light. Avec l'ampoule E27 et l'interrupteur avec variateur inclus, vous pouvez faire défiler quatre recettes de lumière préréglées et profiter de la gradation sans fil. Connectez tout au pont Hue pour déverrouiller les fonctions intelligentes.
Le prix actuel est 49,95 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 800 lumens*
- 1 ampoule E27
- Lumière blanche froide à chaude
- Interrupteur avec variateur inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110