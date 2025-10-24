Vous pouvez opter pour une tonalité chaude ou froide de lumière blanche avec ces trois spots encastrés Philips Adore White ambiance. Le variateur sans fil fourni vous permet d'avoir toujours la bonne lumière. Vous pouvez ajuster l'intensité de l'éclairage LED exactement selon vos désirs ou choisir parmi les quatre recettes lumineuses préconfigurées qui vous aideront dans vos activités quotidiennes. Par exemple, avec la scène "Tonus" vous vous réveillez frais et dispos avec une lumière blanche et brillante. Mais vous pouvez aussi vous débarrasser du stress avec la lumière blanche et chaude de "Détente".