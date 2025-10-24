Kit de démarrage E27
Obtenez la lumière idéale pour vos activités quotidiennes avec le kit Philips Hue Starter. Il comprend trois ampoules intelligentes E27, le pont Hue et l'interrupteur avec variateur. Réglez-le sur une lumière froide pour vous dynamiser ou sur des teintes chaudes pour vous détendre à la fin de la journée.
Points forts du produit
- White Ambiance
- 3 x ampoules E27
- Lumière blanche froide à chaude
- Interrupteur avec variateur inclus
- Pont Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110