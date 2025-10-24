Le plafonnier Adore Philips Hue White Ambiance éclaire la pièce avec ses trois spots. Ses recettes lumineuses intégrées stimulent votre énergie et votre concentration, ou favorisent la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.