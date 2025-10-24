Spot double Buckram
La lumière blanche plus ou moins chaude diffusée par le spot blanc Buckram Philips Hue White Ambiance accompagne vos activités quotidiennes. Chaque lampe se règle séparément, afin d'éclairer certains points de la pièce en particulier. Contrôlez instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est 139,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal