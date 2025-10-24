Spot quadruple Buckram
Les quatre lampes du spot noir Buckram Philips Hue White Ambiance diffusent une lumière blanche plus ou moins chaude. Vous pouvez les régler séparément, afin d'éclairer certains points de la pièce en particulier, et contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est 199,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal