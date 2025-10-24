Aide
Black pendant light with a matte finish, circular shape, and white diffuser, shown with packaging and a white remote control.

Suspension Cher

Utilisez une suspension Cher Philips Hue White ambiance avec votre système Philips Hue pour bénéficier d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir plus énergique, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Une suspension au design unique qui embellira votre intérieur.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Interrupteur avec variateur inclus
  • LED intégrée
  • Noir
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay