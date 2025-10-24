Applique murale extérieure Attract
Avec son abat-jour et son effet de lumière unique qui projette contre le mur un arc délicat de lumière colorée, la lanterne murale extérieure Attract apporte un plus traditionnel et néanmoins moderne à votre porche, votre cour ou votre allée.
Le prix actuel est 169,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- LED intégrée
- Éclairage blanc et coloré
- Alimentation secteur
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Verre