Applique murale Liane
Avec ses lignes pures et son effet de lumière indirect, l'applique murale Liane Philips Hue White and Color Ambiance apporte une touche moderne à votre intérieur. Utilisez-la pour créer l'atmosphère parfaite, avec une nuance de lumière blanche ou la couleur que vous voulez.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- Noir
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Aluminium