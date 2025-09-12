*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Globe Hue Festavia, pack de 2 (rechange)
Créez une lueur chaleureuse ou une ambiance de fête colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur. Ces globes robustes émettent une lumière éclatante blanche ou aux couleurs saturées, que ce soit pour créer un dégradé ou pour animer des effets de lumière. Le système sûr à basse tension permet de la brancher sur une prise de courant existante à l'aide du bloc d'alimentation inclus.
Points forts du produit
- 2 ampoules Lightguide
- Résistant aux chocs
- Ampoules 50 lumens
- White and Color Gradient
Spécifications
Design et finition
Matériaux
Synthétique