Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10

Ajoutez une couleur d’ambiance à n'importe quelle pièce grâce au kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Le kit comprend trois ampoules couleur connectées et un Hue Bridge, qui fournit un contrôle de l'ensemble des lumières, l'accès à l'application Hue ainsi qu'une multitude de fonctionnalités.

Points forts du produit

  • Durée de vie ±10 ans
  • Gradation instantanée sans fil
  • Philips Hue Bridge inclus
  • Éclairage blanc et coloré
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

