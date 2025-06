Jouez avec des lumières de couleur intelligentes

Il n'y a pas de limite avec Philips Hue : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à une féerie, et bien plus encore. Utilisez des scénarios de lumière préréglés et colorées pour rappeler l'ambiance de l'été à tout moment, ou utilisez vos propres images pour revivre un souvenir particulier.