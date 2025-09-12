Kit de démarrage : trois spots connectés GU10 + bouton intelligent
Ajoutez une couleur d’ambiance à n'importe quelle pièce grâce au kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Le kit comprend trois ampoules couleur connectées, un Hue Bridge et un bouton intelligent. Vous pouvez ainsi contrôler l'ensemble des lumières et accéder à l'application Hue ainsi qu'à une multitude de fonctionnalités.
Points forts du produit
- Durée de vie ±10 ans
- Gradation instantanée sans fil
- Contrôle par bouton intelligent
- Philips Hue Bridge inclus
- Éclairage blanc et coloré
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x57x50 mm