White flexible lightstrip with matte finish displayed in front of product box labeled Shape light your way and iF Design Award 2019.

Lightstrip extérieur 2 mètres

Entièrement flexible, le bandeau lumineux extérieur de 2 mètres vous permet de le façonner et de le plier comme vous le souhaitez. Tracez un sentier extérieur sinueux ou laissez-le serpenter le long d'un mur ou d'une colonne ; avec ses clips et vis fournis, vous pouvez l'installer partout.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Hue Bridge requis
  • 1 x 2 mètres lightstrip
  • Éclairage blanc et coloré
  • Bloc d'alimentation fourni
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
