Hue Sync et Hue Bridge requis

Le Lightstrip Philips Hue Play gradient requiert une Philips Hue Play HDMI Sync Box, l'application mobile Hue Sync et un Hue Bridge. Le Bridge vous permet aussi d'ajouter jusqu'à 50 points lumineux et accessoires n'importe où dans la maison, de définir des minuteries et des routines, et de contrôler l'éclairage d'où vous êtes, dans la maison ou à l'extérieur, via l'application Hue. La Hue Play HDMI Sync Box et le Hue Bridge sont vendus séparément.