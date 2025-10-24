Les lignes pures de ces 2 spots blancs Philips Hue Argenta sur socle rectangulaire sont idéales pour le salon comme pour la chambre. Vous pouvez varier l'intensité des lampes LED Ambiance et choisir entre 50.000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs de lumière. Tout cela depuis le smartphone ou la tablette, via l'appli Bluetooth de Philips Hue. Vous pouvez aussi vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à de nombreuses fonctionnalités telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.