Aluminium spiral plate spotlight fixture with two cylindrical adjustable heads, one emitting pink light, matte silver finish.

Spot double Argenta

Donnez de la couleur à votre intérieur avec Philips Hue Argenta en teinte alu. Les 2 spots, montés sur une socle rectangulaire, sont équipés de lampes LED White and Color Ambiance qui produisent une lumière en 50.000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Idéal pour le salon ou la chambre à coucher. Vous pouvez allumer et éteindre les lampes, les atténuer et changer de couleur directement via l'app Philips Hue Bluetooth. Une autre option consiste à se connecter au Hue bridge qui donne accès à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des ambiances lumineuses, la programmation horaire et beaucoup plus.

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
