Spot double Fugato

Colorez votre intérieur avec ce spot ambiance Philips Hue Fugato à base ronde. Les deux lampes LED intelligentes fournissent jusqu'à 50.000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Idéal pour le salon ou la salle de séjour. Les deux spots sont ornés d'un bord qui s'illumine dans votre la couleur de votre choix. Grâce à l'app Philips Hue Bluetooth, vous pouvez facilement éteindre le spot depuis votre smartphone ou votre tablette, changer sa couleur ou même l'atténuer. Pour accéder à toutes les fonctionnalités de l’éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore, connectez-vous à un Hue bridge.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications

    Blanc

    Métal

