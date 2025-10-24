Spot encastrable Centura
Avec le spot encastré Philips Hue Centura couleur alu, vous pouvez créer instantanément l'ambiance souhaitée. La lampe LED White and Color Ambiance fournit de la lumière dans 50 000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Idéal pour l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance dans toute la maison. Avec votre smartphone, vous pouvez facilement allumer ou éteindre la lampe, varier la luminosité et changer de couleur via l'app Philips Hue Bluetooth. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et beaucoup plus.
Le prix actuel est 64,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Synthétique