Avec le spot encastré Philips Hue Centura couleur alu, vous pouvez créer instantanément l'ambiance souhaitée. La lampe LED White and Color Ambiance fournit de la lumière dans 50 000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Idéal pour l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance dans toute la maison. Avec votre smartphone, vous pouvez facilement allumer ou éteindre la lampe, varier la luminosité et changer de couleur via l'app Philips Hue Bluetooth. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et beaucoup plus.