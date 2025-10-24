Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot encastrable Centura

Spot encastrable Centura

Avec le spot encastré Philips Hue Centura couleur alu, vous pouvez créer instantanément l'ambiance souhaitée. La lampe LED White and Color Ambiance fournit de la lumière dans 50 000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Idéal pour l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance dans toute la maison. Avec votre smartphone, vous pouvez facilement allumer ou éteindre la lampe, varier la luminosité et changer de couleur via l'app Philips Hue Bluetooth. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et beaucoup plus.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Aluminium

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

