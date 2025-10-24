Spot encastrable Xamento
Ajoutez un peu de fun à votre routine quotidienne avec le spot encastrable Xamento de 5,5 pouces en argent, qui offre des millions de couleurs de lumière connectée. Avec son design contemporain, ce luminaire, qui bénéficie d'un classement IP44, se fond dans le décor de n'importe quelle salle de bain.
Le prix actuel est 79,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- 1 x ampoules GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Chromé
Matériaux
Synthétique