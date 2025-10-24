Créez l'ambiance de votre choix avec le spot carré Philips Hue Argenta en aluminium. C'est le choix parfait pour le salon et la salle de séjour. Ses quatre ampoules LED Ambiance fournissent une lumière dans 50 000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. L'app Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette vous permet d'allumer et d'éteindre facilement la lampe, de l'atténuer et de changer de couleur. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes sortes d'autres fonctions intelligentes telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage ou la synchronisation avec la musique.