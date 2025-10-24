Le luminaire Philips Hue Fugato noir permet de créer facilement l'ambiance que vous désirez. Ses 4 spots LED Ambiance offrent jusqu'à 50.000 nuances blanches et 16 millions de couleurs. Les spots, sur une socle rectangulaire, sont ornés d'un anneau qui s'illumine en couleur. Parfait pour le salon et la chambre à coucher. Pour allumer, atténuer ou régler les couleurs des spots, il vous suffit d'utiliser l'app Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes sortes d'autres fonctions intelligentes telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.