Aide
Argenta plate spiral ceiling spotlight in cylindrical shape, aluminum finish, features adjustable heads with visible pink light.

Spot triple Argenta

Créez l'ambiance parfaite avec Philips Hue Argenta en teinte alu. Argenta a un socle rectangulaire et 3 spots équipés de lampes LED White and Color Ambiance avec 50.000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Idéal pour l'éclairage d'ambiance et d'accentuation dans le salon ou la chambre à coucher. Vous pouvez contrôler votre nouvel éclairage directement via l'app Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette. Vous voulez plus d'options d'éclairage intelligent? Connectez les lampes au Philips Hue bridge, qui donne accès à de nombreuses fonctionnalités, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le réglage des minuteries et bien plus.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Aluminium

  • Matériaux

    Métal

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay