Créez l'ambiance parfaite avec Philips Hue Argenta en teinte alu. Argenta a un socle rectangulaire et 3 spots équipés de lampes LED White and Color Ambiance avec 50.000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Idéal pour l'éclairage d'ambiance et d'accentuation dans le salon ou la chambre à coucher. Vous pouvez contrôler votre nouvel éclairage directement via l'app Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette. Vous voulez plus d'options d'éclairage intelligent? Connectez les lampes au Philips Hue bridge, qui donne accès à de nombreuses fonctionnalités, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le réglage des minuteries et bien plus.