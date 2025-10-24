Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot triple Fugato

Spot triple Fugato

Le luminaire Philips Hue Fugato rond et blanc à 3 spots vous permet de créer à tout moment l'ambiance parfaite dans le salon ou dans la chambre à coucher. Les lampes LED fournissent une lumière pouvant varier entre 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Idéal pour l'éclairage d'ambiance et d'accentuation. Vous pouvez facilement allumer, varier ou ajuster la couleur via Bluetooth. Pour des fonctions d'éclairage plus élaborées, telles que la personnalisation des ambiances lumineuses et le réglage des minuteries, connectez le luminaire au Hue bridge. Les spots sont montés sur un socle rond et sont agrémentés d'un anneau lumineux coloré qui ajoute un supplément d'ambiance.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Métal

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

