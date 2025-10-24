Le luminaire Philips Hue Fugato rond et blanc à 3 spots vous permet de créer à tout moment l'ambiance parfaite dans le salon ou dans la chambre à coucher. Les lampes LED fournissent une lumière pouvant varier entre 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Idéal pour l'éclairage d'ambiance et d'accentuation. Vous pouvez facilement allumer, varier ou ajuster la couleur via Bluetooth. Pour des fonctions d'éclairage plus élaborées, telles que la personnalisation des ambiances lumineuses et le réglage des minuteries, connectez le luminaire au Hue bridge. Les spots sont montés sur un socle rond et sont agrémentés d'un anneau lumineux coloré qui ajoute un supplément d'ambiance.