Suspension Beyond
Cette élégante suspension LED Philips Hue Beyond associe un éclairage d'ambiance de mise en scène et un éclairage fonctionnel blanc et chaud. Elle se connecte à votre réseau sans fil domestique afin de vous offrir une maîtrise instantanée et totale de l'éclairage de votre maison à partir de votre smartphone.
Le prix actuel est 499,00 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
- Commande vocale*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Verre