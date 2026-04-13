Restez informé de ce qui se passe chez vous avec trois capteurs de contact, un détecteur de mouvement et un pont Hue. Configurez vos capteurs pour recevoir des alertes de mouvement instantanées sur votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.

Instant wireless dimming

Bridge included White light

Two Secure contact sensors Control with the Philips Hue app