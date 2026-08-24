L'éclairage connecté, c'est facile ! Surtout si vous commencez avec un Starter Kit Hue personnalisé, qui vous correspond.
Promotions et réductions sur l’éclairage
Produits d’éclairage en promotion mis en avant
Créez un kit
Bridge Pro
149,99 €
Créez un kit
Hue Bridge
79,99 €
Créez un kit
Créez un kit
Créez un kit
Éclairage portable Go
99,99 €
Créez un kit
Hue Play pack x2
149,99 €
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
339,99 €
Lampe à poser Gradient Signe
224,99 €
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
339,99 €
Créez un kit
Spot extérieur Lily XL
169,99 €
Créez un kit
Spot extérieur Lily
359,99 €
Créez un kit
Créez un kit
Prise connectée
39,99 €
Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue
44,99 €
*Inscrivez-vous et économisez 15 %. Vous devriez recevoir votre code dans l'heure qui suit votre inscription, mais le temps de traitement peut varier. Cette promotion n'est pas valable pour les adresses électroniques déjà inscrites à la newsletter Philips Hue. Lisez les Conditions Générales de cette promotion.