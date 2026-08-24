Le Philips Hue Bridge, le Bridge Pro et les ampoules connectées composent un kit de démarrage Philips Hue personnalisable. Le hub pour maison connectée Hue Bridge Pro et le hub pour maison connectée Philips Hue Bridge, accompagnés d’ampoules connectées diffusant une lumière rose, font partie de la promotion Philips Hue « créez votre propre kit de démarrage ».

Créez votre propre kit et bénéficiez de 15 % de remise

L'éclairage connecté, c'est facile ! Surtout si vous commencez avec un Starter Kit Hue personnalisé, qui vous correspond.

Créer et économiser

Promotions et réductions sur l’éclairage

Produits d’éclairage en promotion mis en avant

Créez un kit
Bridge Pro

Bridge Pro

149,99 €

Créez un kit
Hue Bridge

Hue Bridge

79,99 €

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

energy.link.label

159,99 €

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

energy.link.label

69,99 €

Créez un kit
Éclairage portable Go

Éclairage portable Go

99,99 €

Créez un kit
Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

149,99 €

Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

339,99 €

Lampe à poser Gradient Signe

Lampe à poser Gradient Signe

224,99 €

Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

339,99 €

Créez un kit
Spot extérieur Lily XL

Spot extérieur Lily XL

169,99 €

Créez un kit
Spot extérieur Lily

Spot extérieur Lily

359,99 €

Créez un kit
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

21,99 €

Créez un kit
Prise connectée

Prise connectée

39,99 €

Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

44,99 €

 

*Inscrivez-vous et économisez 15 %. Vous devriez recevoir votre code dans l'heure qui suit votre inscription, mais le temps de traitement peut varier. Cette promotion n'est pas valable pour les adresses électroniques déjà inscrites à la newsletter Philips Hue. Lisez les Conditions Générales de cette promotion.

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay