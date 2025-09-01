Le Bridge et le Bridge Pro sont des ponts d'éclairage connecté qui contrôlent le système d'éclairage connecté Philips Hue. Comparez leurs caractéristiques pour choisir celui qui répond à vos besoins, que ce soit pour débuter ou pour agrandir votre installation.
Bridge ou Bridge Pro : quelle différence ?
Il s'agit du cœur de votre système d'éclairage connecté. Un Bridge est un pont d'éclairage connecté qui se connecte au réseau de votre maison avec des lampes et accessoires connectés par l'intermédiaire d'un réseau maillé Zigbee. Vous pouvez ainsi contrôler vos lampes connectées Hue avec l'application Hue à la maison ou depuis n'importe quel endroit du monde où vous disposez d'une connexion Internet.
Il existe deux générations de Bridge : le Bridge et le Bridge Pro. Le Bridge et le Bridge Pro offrent tous deux un ensemble complet de fonctions avancées d'éclairage connecté. Grâce à ces fonctions, vous bénéficiez d'un système d'éclairage connecté à la fois utile, amusant et passionnant. Les fonctions incluent notamment des effets de lumière originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l'intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes, caméras et détecteurs, la commande vocale à l'aide d'assistants vocaux et de nombreuses automatisations intelligentes.
Avec sa puce Hue Chip Pro rapide comme l'éclair et des capacités accrues, le Bridge Pro est notre pont d'éclairage connecté le plus avancé. Il offre encore plus de fonctionnalités et convient aux installations d'éclairage connecté de plus grande taille.
Lisez la suite pour en savoir plus sur les différences entre Bridge et Bridge Pro.
Le Bridge et la taille de votre installation d'éclairage connecté
L'une des principales différences entre un Bridge et un Bridge Pro est le nombre de lampes et d'accessoires connectés qu'ils peuvent chacun prendre en charge. Si vous débutez avec l'éclairage connecté Hue et que vous prévoyez une installation de taille moyenne, un Bridge peut constituer la bonne option.
Un Bridge peut prendre en charge jusqu'à 50 lampes connectées et 12 accessoires dans votre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Réfléchissez au nombre de pièces et d'espaces de votre maison et au nombre de lampes nécessaires pour chacun d'entre eux. N'oubliez pas de considérer votre installation d'éclairage connecté sur le long terme. Vous voudrez probablement ajouter d'autres lampes et accessoires au fil du temps, et nous proposons sans cesse de nouveaux produits très intéressants !
Le Bridge Pro prend en charge plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires. Il est parfait pour les grandes maisons, en particulier celles qui disposent d'espaces extérieurs, tels qu'un jardin, une terrasse, une véranda et une allée.
Le Bridge et la détection de mouvement
Le Bridge et le Bridge Pro prennent tous deux en charge une gamme de détecteurs de mouvement et de capteurs de contact qui peuvent déclencher les lampes de votre maison, lorsqu'ils détectent un mouvement.
Cependant, le Bridge Pro utilise la technologie unique MotionAware™ qui transforme vos lampes connectées en détecteurs de mouvement intérieurs, grâce à sa puce Hue surpuissante qui permet des algorithmes complexes et des fonctionnalités d'IA avancées.
Le Bridge Pro vous permet de créer une zone de mouvement entre trois ou quatre lampes Hue et de transformer cette zone en détecteur efficace. Lorsque la zone détecte une présence, toutes les lampes de votre maison que vous avez affectées à la zone de mouvement sont déclenchées. Vous pouvez définir et calibrer la sensibilité de la zone qui détecte les mouvements et les lampes qui se déclenchent. Avec MotionAware™, vous n'avez pas besoin de détecteurs de mouvement supplémentaires si vous utilisez un Bridge Pro pour votre installation d'éclairage connecté intérieur.
Avec MotionAware™, vos lampes réagissent intuitivement à vos mouvements lorsque vous vous déplacez dans la maison. Que vous entriez dans une pièce ou que vous marchiez dans un couloir, les lampes réagissent de manière dynamique, améliorant votre confort et rendant votre installation d'éclairage connecté encore plus intuitive et pratique.
Le Bridge et Hue Sync
Enrichissez votre expérience de divertissement avec Bridge et Bridge Pro. Les deux Bridges vous permettent de synchroniser vos lampes connectées avec des films, des jeux et de la musique, créant ainsi une atmosphère immersive dans votre maison. Observez vos lampes clignoter, danser, changer d'intensité et de couleur en parfaite synchronisation avec l'action sur votre écran de télévision. Que ce soit pour suivre votre émission de télé préférée, regarder des films ou jouer à des jeux vidéo, Bridge apporte un nouveau niveau de sensations à votre expérience de visionnage et de jeu.
De plus, les deux Bridges vous permettent de synchroniser votre musique avec vos lampes connectées, ce qui ajoute une touche dynamique à toutes vos chansons. Transformez votre salon en un spectacle lumineux paisible lorsque vous écoutez de la musique classique ou faites scintiller la lumière pour créer une ambiance de fête. Avec Bridge et Bridge Pro, vous pouvez facilement personnaliser votre éclairage en fonction de vos préférences de divertissement et ainsi créer une ambiance véritablement captivante chez vous.
Le Bridge et la commande vocale ou à distance
Grâce à Hue Bridge et Hue Bridge Pro, vous accédez à votre système de maison connectée depuis n'importe quel endroit via l'application Hue. Contrôlez vos lampes, recevez des notifications de sécurité ou programmez simplement votre système pour qu'il fonctionne avec des automatisations. Commandez les lampes connectées avec votre voix grâce à plusieurs assistants vocaux. Donnez des commandes simples pour allumer ou éteindre les lampes, varier leur intensité et changer leur couleur.
